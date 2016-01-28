СМИ: Компания-посредник, предоставляющая визовые услуги украинцам, оформлена на подставного владельца

На сайте, где регистрируются для подачи документов, указано, что все эти услуги украинцам вроде бы предоставляет компания "VFS Global Services", говорится в расследовании "Экспресс".

Однако, отмечает издание, в глаза бросается то, что на сайте регистрации - ни физического адреса этой компании - ни в Украине, где она вроде бы действует и обслуживает людей, ни даже за рубежом.

"VFS Global Services" предоставляет визовые услуги в 124 странах мира за последние десять лет. А основатель этой компании - швейцарская компания "Kuoni Group", акции которой торгуются на фондовой бирже.

Как выяснилось в ходе расследования, юридически "VFS Global" не действует в Украине, зато под этой торговой маркой визовые услуги оказывает частное предприятие "Визовый Сервис Центр". А конечным бенефициаром украинского ЧП является вовсе не "VFS Global Services", а через сложную и непрозрачную структуру собственности - компания в одном из оффшоров на карибском острове Кюрасао.

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Кроме того, из официальных реестров следует, что единственным конечным владельцем ЧП "Визовый Сервис Центр", а также предприятия на карибском острове Кюрасао является латвийский гражданин российского происхождения Юрійс Байковс, который проживает в Риге.

Когда журналисты издания обратились к Байковсу, он не опроверг связь с компанией, однако сказал, что на подробные вопросы отвечать только после письменного обращения.

Как заявлял в декабре еврокомиссар по миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссия в начале 2016 года предложит включить Украину в список стран, граждане которых могут въезжать в Шенгенскую зону на короткий срок без виз.