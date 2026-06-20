Жена Остапчука рассекретила цену обручального кольца - и она космическая (фото)

Недавно пара сыграла тайную свадьбу и переехала в Канаду.

Жена известного украинского шоумена Владимира Остапчука, блогер Катерина Остапчук (в прошлом - Полтавская) наконец-то рассекретила стоимость обручального кольца от известного ювелирного бренда Tiffany & Co. Цену украшения активно обсуждали в сети после того, как Катерина его впервые показала летом 2025 года.

В Instagram в stories блогер традиционно пообщалась с подписчиками, ответив на их вопросы, один из которых касался стоимости кольца.

Оказалось, что обручальное кольцо Катерины Остапчук стоит 22 200 долларов, что по нынешнему курсу составляет около миллиона гривень.

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Остапчук признала, что можно было бы и подешевле приобрести даже лучшее кольцо, но добавила, что у нее был "малолетний гештальт на Tiffany".

"Честно, лучше было заказать у ювелира большей каратности за меньшие деньги… Вова будет рад этой сторис, потому что он так и говорил с самого начала", - написала блогер.

Напомним, как писал УНИАН, недавно Остапчуки выехали из Украины и засветили новое жилье в Канаде.

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