Дата 21 июня оказалась необычайно богатой на праздники в Украине.

Двадцать первое июня - не просто очередное летнее воскресенье, но также дата многих интересных событий. Украинцы отмечают не один праздник сегодня, а сразу пять, среди которых есть профессиональные и культурные события. Немало в это число также существует международных и церковных торжеств, а в народных обычаях с ним связано множество ритуалов.

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Какой сегодня праздник у православных

В современном церковном календаре у верующих сегодня праздник памяти святого Иулиана Тарсийского, помощника в тяжелых и отчаянных ситуациях. А по старому стилю православные воздают почести мученику Феодору Стратилату, которому молятся о защите военных.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день йоги установлен на эту дату, чтобы почтить всех профессионалов древнего индийского вида тренировок. Это не просто вид спорта, но также полноценная философская система для улучшения тела и духа.

Но на планете есть ещё иные всемирные праздники сегодня - День жирафов, День рукопожатий, День гидрографии, День мотоциклиста, День музыки, День гуманизма, День скейтбординга, День селфи и многое другое.

Какой сегодня праздник в Украине

21 июня наступает день летнего солнцестояния, когда ночь имеет самую короткую продолжительность за год. Это астрономическое событие, конечно, есть не только в Украине, но и по всему северному полушарию. Но для наших далеких предков оно имело огромное значение и отмечалось с большим размахом.

Ещё одно международное событие, к которому присоединилась Украина - День отца. В третье летнее воскресенье принято поздравлять пап и дарить им подарки, а если нет возможности встретиться лично, то можно позвонить родному человеку.

Также 21 июня празднуется День скифской пекторали - шедевра мирового искусства, найденного при раскопках в кургане Толстая могила. Неофициально событие отмечают как День украинского ювелира, чествуя всех мастеров по изготовлению украшений.

Есть также официальное профессиональное событие - День работника службы контроля за регулированными ценами. С ним поздравляют специалистов, которые работают в сфере государственного ценообразования.

Последний праздник сегодня в Украине - День города Моршин. Это популярный курорт, что прославился целебными минеральными источниками. Тысячи украинцев приезжают сюда для оздоровления.

Некоторые украинцы по привычке празднуют в эту дату День медика, который ранее существовал в Советском Союзе. Однако в 2023 году дату праздника перенесли на 27 июля.

Какой сегодня праздник народный

Давние люди собрали такие приметы о сегодняшнем дне:

обилие росы на траве предвещает щедрый урожай овощей;

гремит гром - к длительной непогоде;

если после дождя появилась радуга, то июль будет жарким.

Поскольку сегодня наступает летнее солнцестояние, стоит вспомнить о связанных с ним народных обычаях. Наши предки считали этот день особым и магическим. Во многих ритуалах фигурируют вода, огонь и растения. Традиции солнцестояния сохранились в праздновании Ивана Купала.

Как считалось в народе, утром 21 июня желательно встретить рассвет и умыться водой из колодца. Таким образом можно оздоровиться на весь год. Также можно работать на участке и пить чай из липы.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом этот день считается благополучным, но также имеет ряд запретов. Не рекомендуется в праздник 21 июня отправляться в далекие поездки и планировать дорогостоящие покупки. В доме не стоит выносить мусор и мыть полы, а в разговорах нельзя хвастаться своими достижениями.

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