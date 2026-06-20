Этот хард-рок хит 80-х стал настоящей сенсацией, но его скрытый смысл знают не все

Интерес к композиции сохраняется и сегодня.

Трек знаменитого американского рок-музыканта Билли Сквайера "The Stroke" 1981 года не только вошла в число "лучших хард-рок песен всех времен", но и стала настоящей сенсацией, пишет журнал Parade.

Альбом Сквайера Don’t Say No получил тройной платиновый статус во многом благодаря огромной популярности этого сингла.

Напоминается, что композиция "The Stroke" стала первой песней Билли Сквайера, которая попала в чарт Billboard Hot 100, где достигла 17-й позиции, а также поднялась до 3-го места в чарте Top Tracks. Этот успех стал лишь началом популярности альбома Don’t Say No, который оставался в чартах Billboard на протяжении двух лет, закрепив за Сквайером статус заметного рок-исполнителя начала 80-х.

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"The Stroke" - что важно знать об это треке Билли Сквайера

Как говорится в публикации, "The Stroke" до сих пор часто неправильно понимаются спустя десятилетия. На самом деле песня задумывалась как поучительная история о часто эксплуататорском музыкальном бизнесе.

"Я очень серьезно отношусь к написанию песен и не хотел бы, чтобы что-либо из того, что я делаю, воспринималось как легкомысленное или банальное, - заявлял Сквайер - В песне "The Stroke" есть определенные смысловые оттенки, но для меня она о том, что происходит в деловом мире".

За десятилетия после выхода "The Stroke" оставалась популярной радиопесней. В 2008 году зрители VH1 включили ее в список 100 величайших хард-рок песен всех времен, поставив на 59-е место.

Интерес к композиции сохраняется и сегодня: на момент написания материала трек набрал более 228 765 043 прослушиваний только на Spotify, подтверждая его устойчивую популярность и статус классического рок-хита.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая культовая рок-классика 1967 года от легендарного дуэта дважды становилась хитом №1.

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