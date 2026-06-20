В этом сезоне особенно актуальными оказались несколько оттенков.

Ухаживать необходимо не только за руками, но и за ногами, и многие женщины не представляют себя без покрытия гель лаком, особенно летом. Для того, чтобы ваш образ смотрелся не только современно, но и дорого, запомните, какой лак красиво смотрится на ногах и чем лучше всего красить в этом сезоне.

Красивый летний педикюр - какие цвета в тренде

Модные эксперты рассказывают, каким цветом красить ногти на ногах 2026, и что особенно актуально будет в этом году. На вершине модного Олимпа оказались оттенки, которые подойдут каждой женщине - они смотрятся элегантно, современно и очень стильно.

Темные цвета

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Да, безусловно, если вы будете делать педикюр осенью, то, скорее всего, не станете сомневаться в том, какой цвет выбрать для ногтей на ногах - как правило, в холодное время года покрытие выбирают из палитры темных оттенков. Однако в этом году все изменилось - вишневый, бургунди, красное дерево, черничный, шоколадный и даже черный оказались на пике популярности именно летом. Особенно красиво такие оттенки смотрятся на загорелой коже - это выглядит очень дорого. Так что, если хотите этим летом сделать красный педикюр, выбирайте более темные тона.

Пастель

Несомненно, летний педикюр невозможен без нейтральных пастельных оттенков, которые будут актуальны всегда. Не обязательно выбирать именно бежевый, ведь палитра достаточно богата. Среди модных цветов летом 2026 оказались небесно-голубой, пастельный салатовый, лавандовый, нежно-розовый. Главная "фишка" - в текстуре, она должна быть несколько размытой, полупрозрачной.

Микрофренч

Педикюр френч - это вечная классика, его можно делать и зимой (если ходите с покрытием), и летом. Важно, чтобы мастер рисовал не широкую, а тонкую белую линию, у самого края ногтевой пластины. Тогда дизайн будет смотреться утонченно и аккуратно, не перегружая ногти. Особенно это подходит тем девушкам, у которых небольшие пальцы и ногти на ногах.

Перламутр

Перламутровая ракушка на ногтях, которая будет переливаться на солнце - еще один тренд лета 2026. Оттенки могут быть разными - от молочного до розового, но лучше делать такой педикюр на базе розового оттенка, так как прозрачная выглядит слишком дешево. Главный секрет дорогого дизайна - жемчужная втирка, с которой тоже нужно уметь обращаться. Она способна подчеркнуть все изъяны на ногтях, поэтому перед дней обязательно необходимо выравнивать пластину базой.

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