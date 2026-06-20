Удобрение, которое вы вносите сразу, играет важную роль.

В июне многие садоводы уже начинают пересаживать рассаду капусты в почву на грядки, а значит - пришло время задуматься и о подходящих для такой культуры подкормках. Узнайте, чем подкормить капусту после высадки в грунт и как это делать.

Чем подкормить капусту в июне - лучшие варианты

Важно понимать, что удобрять капусту нужно через две недели после того как вы разместите саженцы на участке. Это правило работает в отношении любых культур, если только вы не планировали положить какую-то подкормку прямо в лунку. В остальных случаях необходимо дать растению время прижиться и "освоиться", прежде чем снабжать витаминами.

Среди множества рецептов существует проверенный метод, чем подкормить капусту, чтобы пошла в рост, окрепла, дала большие кочаны и не болела.

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Минеральный комплекс

Это первый вариант, для реализации которого нужны мочевина и монофосфат калия. В десятилитровое ведро теплой воды нужно всыпать по одной столовой ложке каждого компонента и размешать до полного растворения. Полить капусту обычной водой, а потом - удобрением, по 500 мл на каждый куст под корень, не попадая на листья.

Биогумус

Второй вариант также хорош для тех, кто предпочитает использовать органику и не жалует "химии" в садоводстве. Биогумус - это продукт жизнедеятельности дождевых червей, так что, в его натуральности можно не сомневаться. Он действует значительно мягче, чем минеральные удобрения, но так же эффективен. Биогумус благоприятно влияет не только на растение, но и на почву, улучшая ее состав.

Прежде чем первый раз подкормить капусту таким образом, внимательно прочтите инструкцию - как правило, производители всегда указывают, как именно использовать препарат. Однако если вдруг вы купили средство без инструкции, можете для первой подкормки развести 50-100 мл концентрата в 10 литрах воды и полить саженцы под корень.

Теперь вы знаете, когда и чем подкормить капусту после высадки в грунт, но также помните, что если ближайшие дни будут жаркими, нужно сохранить влагу в почве. Для этого можно замульчировать грунт скошенной травой или соломой. Также следите за состоянием земли - она не должна пересыхать. Как только верхний слой уже станет твердым, сразу поливайте растения водой. Опыт садоводов показывает, что чаще раза в два-три дня полив не требуется, однако все равно вам лучше ориентироваться по погоде.

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