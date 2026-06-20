Как хлеб на закваске влияет на уровень сахара в крови: диетологи дали точный ответ

Этот популярный хлеб благотворно влияет на уровень сахара в крови, но есть некоторые моменты, о которых следует помнить.

Хлеб на закваске часто считается "более здоровой" альтернативой обычному, особенно если вы беспокоитесь об уровне сахара в крови, пишет издание Martha Stewart.

"Уровень сахара в крови – это количество глюкозы, циркулирующей в крови", – говорит диетолог Лучиана Соарес.

Хлеб является источником углеводов, которые в процессе пищеварения расщепляются до глюкозы, а затем всасываются в кровоток, отмечает она. По словам Соарес, это означает, что любой вид хлеба в той или иной степени повысит уровень сахара в крови.

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"Для общего здоровья стоит избегать чрезмерных колебаний уровня глюкозы после еды, одновременно обеспечивая стабильную подачу глюкозы к клеткам организма для поддержания нормальных метаболических функций", – отмечает эксперт.

Белый хлеб из рафинированной муки, которая быстро усваивается организмом. Это приводит к значительному скачку уровня сахара в крови, особенно по сравнению с цельнозерновым хлебом, в котором содержится больше клетчатки, которая замедляет усвоение углеводов.

"Однако не все виды белого или цельнозернового хлеба одинаковы, и их влияние на уровень сахара в крови может варьироваться в зависимости от таких факторов, как ингредиенты, тип муки, содержание клетчатки, методы обработки и брожение", – говорит Соарес.

Как хлеб на закваске влияет на уровень сахара в крови

"Хлеб на закваске имеет более низкий гликемический индекс, чем белый или пшеничный хлеб, а это означает, что он приводит к постепенному повышению уровня сахара в крови, а не к резкому скачку", – говорит диетолог Роксана Эхсани.

Более того, одно исследование показало, что хлеб на закваске снижает рост уровня сахара в крови по сравнению с другими видами хлеба.

"Наиболее выраженный эффект наблюдался у хлеба на закваске, приготовленного из цельнозерновой муки, что вполне логично, поскольку цельнозерновая мука содержит пищевые волокна", – говорит Эхсани.

По мнению экспертов, этот эффект в первую очередь обусловлен процессом ферментации при приготовлении хлеба на закваске.

"Процесс ферментации изменяет свойства теста и может влиять на то, как углеводы перевариваются и усваиваются организмом", – говорит Соарес.

В частности, по словам Эхсани, в ходе ферментации образуются молочная и уксусная кислоты, которые замедляют всасывание крахмала в пищеварительном тракте.

"Благодаря этому глюкоза поступает в кровоток постепенно, а не сразу", – отмечает Эхсани.

По словам Соарес, ферментация может также изменять структуру крахмала и физические свойства хлеба, делая некоторые углеводы менее доступными для пищеварительных ферментов. Это может дополнительно способствовать более плавному повышению уровня сахара в крови после употребления хлеба на закваске.

Ранее УНИАН писал, чем на самом деле отличаются хлеб на закваске и на дрожжах.

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