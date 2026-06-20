Ваш телевизор следит за вами: какую настройку нужно отключить, чтобы остановить это

Функция ACR, или автоматическое распознавание контента, работает почти во всех современных телевизорах и обычно включена по умолчанию.

Пока вы смотрите телевизор, он может наблюдать за вами. Речь о технологии ACR – автоматическом распознавании контента, которая анализирует все, что отображается на экране, чтобы определить, какие рекламные объявления показывать и какой контент рекомендовать.

Эти данные крайне ценны: их используют для построения детализированных профилей зрителей и могут продавать компаниям, которые хотят понять ваши привычки просмотра. Подобная функция встроена во все крупные платформы Smart TV и чаще всего включена по умолчанию в новых телевизорах.

Даже если производители утверждают, что данные анонимны и безопасны, сама технология остается глубоко вторгающейся в приватность пользователя – зачастую даже больше, чем они ожидают. Эксперты PC Mag объяснили, как отключить слежение.

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Как отключить ACR и остановить сбор данных

Чтобы снизить или полностью отключить отслеживание, нужно найти и выключить функцию ACR. В разных брендах она может называться по-разному и находиться в разных разделах меню.

Если у вас телевизор LG:

На телевизорах LG функция ACR называется Live Plus и обычно спрятана в расширенных настройках системы.

Чтобы отключить ее, перейдите в Settings → General → System → Advanced Settings → Live Plus.

Если у вас телевизор Samsung:

На телевизорах Samsung путь зависит от модели. На старых устройствах нужно зайти в Settings → Support → Terms & Policies и отключить Viewing Information Services (это и есть технология ACR) и Interest-Based Advertising, которая отвечает за персонализированную рекламу.

На новых моделях путь обычно выглядит так: Settings → All Settings → General & Privacy → Terms & Privacy, где также отключаются Viewing Information Services и Interest-Based Advertising.

Другие телевизоры:

На телевизорах Sony аналогичные функции могут называться Interactive TV Settings или Samba Interactive TV. Чтобы отключить их, нужно перейти в настройки начальной установки и выключить соответствующую опцию.

На телевизорах Vizio нужный параметр находится в системных настройках: нажмите кнопку MENU на пульте, затем откройте HDTV Settings → System → Reset & Admin → Viewing Data и отключите этот пункт с помощью стрелки вправо.

В Amazon Fire TV это обычно "Automatic Content Recognition" в разделе настроек приватности, где также отключаются сбор данных об устройстве и использовании.

Во всех случаях идея одна: найти раздел, связанный с данными просмотра или персонализацией, и отключить сбор информации о том, что вы смотрите.

Ранее в интернете делились лайфхаком, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Также пользователям рассказали о главных недостатках OLED, QLED и Mini LED-телевизоров.

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