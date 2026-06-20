Эксперты назвали лучшие смартфоны 2026 года под любой бюджет и цели

В список вошли устройства Apple, Samsung и других производителей, предлагающие баланс производительности, камеры, автономности и программной поддержки.

Авторитетный портал TechRadar подвел промежуточные итоги 2026 года и перечислил лучшие смартфоны на рынке. Список поделен на несколько условных номинаций, чтобы каждый читатель мог подобрать себе смартфон исходя из своих требований.

В список вошли устройства Apple, Samsung и других производителей, предлагающие баланс производительности, камеры, автономности и программной поддержки.

Лучшие телефоны для большинства людей

Среди лучших универсальных решений выделяются три модели: iPhone 17, OnePlus 15 и Google Pixel 10 Pro.

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iPhone 17 получил ряд функций, ранее доступных только в Pro-версиях. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, обновленной системой камер с 48 МП основным и ультрашироким модулями, а также новым 24 МП фронтальным сенсором. Устройство работает на чипе A19 и поставляется минимум со 256 ГБ памяти.

OnePlus 15 делает ставку на автономность и скорость. Смартфон получил 6,8-дюймовый экран с частотой 165 Гц и батарею увеличенной емкости 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В то же время камеры стали проще, чем у предшественников, что компенсируется высокой производительностью Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pixel 10 Pro ориентирован на мобильную фотографию. Смартфон оснащен 50 МП основной камерой и улучшенными 48 МП ультрашироким и телевиком с 5-кратным зумом. Но его процессор Tensor G5 уступает конкурентам в "чистой" производительности.

Лучшие бюджетные телефоны

В сегменте недорогих смартфонов до $300 Samsung продолжает удерживать лидирующие позиции. Эксперты выделяют две модели – Galaxy A17 и Galaxy A26, которые предлагают оптимальный баланс цены, автономности и базовой функциональности.

Galaxy A17 – максимально доступный бюджетник с упором на автономность и поддержку обновлениями до 2032 года. Он предлагает 6,7" AMOLED 90 Гц экран, базовые камеры с 50 МП основным сенсором и аккумулятор на 5000 мАч.

Galaxy A26 – более продвинутая версия с 120 Гц дисплеем, защитой IP67 и более мощным процессором с 6 ГБ памяти. Также он получил улучшенную сверхширокоугольную камеру и более премиальный корпус со стеклянной задней панелью.

Премиум-класс: лучшие из лучших

В сегменте топовых устройств лидируют iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro Max получил 6,9-дюймовый дисплей и продвинутую систему камер с 48 МП телеобъективом, LiDAR-сканером и поддержкой записи видео в 4K при 120 FPS. Смартфон работает на мощном чипсете A19 Pro и предлагает улучшенную производительность и энергоэффективность.

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1440p и частотой 120 Гц, камерой на 200 МП и фирменным стилусом S Pen. Устройство позиционируется как один из самых универсальных флагманов с упором на фото-возможности и продуктивность.

Ранее эксперты назвали лучшие смартфоны с поддержкой стилуса. Рост интереса к складным устройствам и крупным дисплеям вернул актуальность стилуса, который раньше считался почти забытым аксессуаром.

А если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых производительных Android-устройств. Девять из 10 самых мощных устройств работают на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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