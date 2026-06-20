Православный праздник сегодня называют в народе Ульянов день и связывают его с липой.

21 июня по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Иулиана Тарсийского, который пострадал за христианскую веру во времена жестоких гонений.

В народной традиции день окружен множеством примет, поверий и обычаев, связанных с погодой, урожаем и семейным благополучием.

Какой церковный праздник отмечают 21 июня по старому стилю, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы считаются самыми важными - читайте в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

21 июня по новому церковному календарю православные в Украине чтят память мученика Иулиана Тарсийского, жившего на рубеже III-IV веков в Малой Азии.

Иулиан родился в семье, где отец придерживался языческих взглядов, а мать была христианкой. Именно она воспитала сына в христианской вере и привила ему преданность Христу. Во время гонений на христиан, начатых императором Диоклетианом, юношу арестовали и потребовали отречься от своих убеждений. Но ни угрозы, ни обещания свободы не смогли заставить его изменить вере.

По церковному преданию, на протяжении года Иулиана перевозили из города в город, подвергая жестоким испытаниям. Все это время рядом находилась его мать, которая поддерживала сына как могла. Иулиан погиб, сохранив верность христианству до конца.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По старому церковному стилю 21 июня вспоминают великомученика Феодора Стратилата - одного из самых почитаемых воинов-христиан первых веков. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому календарю и о главных обычаях и запретах даты.

Какие традиции связаны с этим днем и что сегодня нельзя делать

Святому Иулиану Тарсийскому верующие обращаются с молитвами о стойкости духа, укреплении веры и помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Также его просят о душевном покое, поддержке в тяжелые периоды и исцелении близких, страдающих от тревог и душевных переживаний.

В народном календаре этот день известен как Ульянов день - его считают временем добрых поступков и бескорыстной помощи. Существует поверье, что любое доброе дело, совершенное сегодня, обязательно вернется сторицей.

На 21 июня в этом году приходится летнее солнцестояние, поэтому день связывают с очищением от старых обид, примирением и избавлением от всего, что мешает двигаться вперед. Нужно просить прощения, избегать конфликтов и настраиваться на хорошие мысли.

Особое место в традициях дня занимает липа, которая как раз начинает цвести в это время. Наши предки собирали липовый цвет, из которого готовили чай от простуды и настои - для укрепления здоровья и ухода за кожей и волосами.

День благоприятный для работы в саду и огороде. По народным наблюдениям, посаженные и посеянные культуры хорошо приживаются и дают богатый урожай.

Среди необычных поверий сохранилась примета: если в этот день встретить человека по имени Ульян или Ульяна, то весь следующий год будет сопровождать удача.

Церковь напоминает, что 21 июня, как и всегда, следует избегать злобы, зависти, жадности, сплетен, грубых слов и осуждения других людей. Верующим советуют сохранять добрые помыслы, проявлять милосердие и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народных традициях Ульянова дня также существует ряд запретов:

не рекомендуется начинать важные новые дела, поскольку они могут оказаться неудачными;

стоит отложить дальние поездки и путешествия;

не советуют хвастаться своими успехами, достатком или личным счастьем;

после полудня нельзя мыть полы и выносить мусор, чтобы вместе с ними не "вынести" из дома благополучие.

Важно прожить этот день в мире с окружающими, поскольку любая ссора или обида могла надолго нарушить семейное счастье и гармонию.

Народные приметы о погоде

В народе по погоде 21 июня судят, каким будет лето и ближайшие дни:

началась гроза - ненастная погода задержится надолго;

после дождя появилось яркое солнце - в течение дня снова пойдет дождь;

радуга на небе – погода прояснится;

листья папоротника скручиваются - к жаре и засухе.

Особой примета этого дня: если на летнее солнцестояние встретить рассвет, то это принесет здоровье, силу и благословение на весь год, а если в этот момент загадать желание - оно обязательно сбудется.

У кого именины 21 июня

Именины сегодня отмечают Терентий и Юлиан.

Считается, что люди, рожденные в этот период, отличаются трудолюбием и настойчивостью. Они привыкли добиваться своего собственными усилиями и редко отступают перед трудностями. Им приписывают верность в отношениях, надежность и преданность близким.

Несмотря на жизненные испытания, такие люди обычно остаются верны своим принципам и не изменяют своим убеждениям.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

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