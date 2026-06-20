В Гималаях устанавливают искусственные ледяные 'пирамиды', которые спасают местных жителей

Горные народы в Гималаях столкнулись с проблемой нехватки воды для ведения сельского хозяйства. В этих суровых условиях для многих фермерство – единственный способ выжить.
"В Ладакхе (высокогорный регион и союзная территория на севере Индии, в западных Гималаях, - УНИАН) всего один, очень тяжелый сельскохозяйственный сезон. Это пустыня с экстремальным климатом", – рассказал в комментарии BBC Гелак Гутме, который большую часть своих 65 лет выращивал пшеницу, горох и картофель.
За время его жизни условия стали ещё хуже. Глобальное потепление привело к исчезновению небольших низкогорных ледников, на которые жители полагались для орошения посевов.
"На протяжении многих поколений небольшие ледники, расположенные прямо над долинами, действовали как замороженные водонапорные башни, удерживая воду всю зиму и высвобождая её как раз к началу весенних сельскохозяйственных работ. Теперь, когда эти низкорасположенные ледники полностью исчезли, превратившись в пустыню из сухой скальной породы, на вершинах не осталось ничего, что могло бы таять", – объясняет член местного комитета по управлению водными ресурсами в Ладакхе Лобзанг Фардод.
"Ледяные ступы"
Чтобы обеспечить себя этим жизненно важным ресурсом, в начале 2010-х годов некоторые деревни Ладакхи попытались создать собственные ледяные водохранилища. Система заключалась в том, что зимой воду поднимали по трубам с более высоких участков гор и распыляли в воздух, где она замерзала и со временем образовывала огромные ледяные башни, называемые "ледяными ступами". Весной они успешно обеспечивали население талой водой.
По словам Фардода, такая схема в суровых зимних условиях была настоящим "кошмаром". Если температура быстро опускалась ниже -20°C, а иногда и до -30°C, вода в трубах могла замерзнуть, что приводило к их разрыву и выходу из строя всей системы.
Чтобы предотвратить это, зимой группы из четырёх-пяти фермеров разбивали лагерь высоко в горах, рядом с источником воды, и пытались устранить любые потенциальные проблемы кипящей водой.
"Автоматизированный ледовой резервуар"
За последние годы этот метод претерпел техническое усовершенствование. В сотрудничестве с частной компанией Acres of Ice была разработана новая система, которая точно регулирует производство льда. Процесс, получивший название "Автоматизированный ледовой резервуар" (AIR), также предполагает подачу воды по трубопроводу с более высоких участков гор.
"Вода поступает на дно долины под давлением и вырывается из вертикального сопла, как "огромный фонтан", – говорит основатель компании Acres of Ice Сурьянараянан Баласубраманиан.
Этот поток управляется компьютером из защищенного от погодных воздействий блока управления, питающегося от солнечных панелей и аккумулятора. Система управления подключена к метеостанции, которая отслеживает условия окружающей среды, в том числе температуру воды внутри трубы.
Если датчики фиксируют, что температура воздуха падает слишком быстро или температура воды внутри трубы приближается к опасному порогу, система управления принимает меры. Она закрывает клапан в верхней части струи и открывает клапан в нижней части, чтобы полностью слить стоячую воду.
Это позволяет избежать разрыва труб, а также повышает эффективность системы при образовании льда. Вместо непрерывного распыления воды система AIR выпускает туман, покрывающий уже имеющийся лед, а затем отключается.
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