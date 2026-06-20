В Гималаях устанавливают искусственные ледяные 'пирамиды', которые спасают местных жителей

Отмечается, что автоматизация процесса помогает предотвратить проблемы.

Горные народы в Гималаях столкнулись с проблемой нехватки воды для ведения сельского хозяйства. В этих суровых условиях для многих фермерство – единственный способ выжить.

"В Ладакхе (высокогорный регион и союзная территория на севере Индии, в западных Гималаях, - УНИАН) всего один, очень тяжелый сельскохозяйственный сезон. Это пустыня с экстремальным климатом", – рассказал в комментарии BBC Гелак Гутме, который большую часть своих 65 лет выращивал пшеницу, горох и картофель.

За время его жизни условия стали ещё хуже. Глобальное потепление привело к исчезновению небольших низкогорных ледников, на которые жители полагались для орошения посевов.

Видео дня

"На протяжении многих поколений небольшие ледники, расположенные прямо над долинами, действовали как замороженные водонапорные башни, удерживая воду всю зиму и высвобождая её как раз к началу весенних сельскохозяйственных работ. Теперь, когда эти низкорасположенные ледники полностью исчезли, превратившись в пустыню из сухой скальной породы, на вершинах не осталось ничего, что могло бы таять", – объясняет член местного комитета по управлению водными ресурсами в Ладакхе Лобзанг Фардод.

"Ледяные ступы"

Чтобы обеспечить себя этим жизненно важным ресурсом, в начале 2010-х годов некоторые деревни Ладакхи попытались создать собственные ледяные водохранилища. Система заключалась в том, что зимой воду поднимали по трубам с более высоких участков гор и распыляли в воздух, где она замерзала и со временем образовывала огромные ледяные башни, называемые "ледяными ступами". Весной они успешно обеспечивали население талой водой.

По словам Фардода, такая схема в суровых зимних условиях была настоящим "кошмаром". Если температура быстро опускалась ниже -20°C, а иногда и до -30°C, вода в трубах могла замерзнуть, что приводило к их разрыву и выходу из строя всей системы.

Чтобы предотвратить это, зимой группы из четырёх-пяти фермеров разбивали лагерь высоко в горах, рядом с источником воды, и пытались устранить любые потенциальные проблемы кипящей водой.

"Автоматизированный ледовой резервуар"

За последние годы этот метод претерпел техническое усовершенствование. В сотрудничестве с частной компанией Acres of Ice была разработана новая система, которая точно регулирует производство льда. Процесс, получивший название "Автоматизированный ледовой резервуар" (AIR), также предполагает подачу воды по трубопроводу с более высоких участков гор.

"Вода поступает на дно долины под давлением и вырывается из вертикального сопла, как "огромный фонтан", – говорит основатель компании Acres of Ice Сурьянараянан Баласубраманиан.

Этот поток управляется компьютером из защищенного от погодных воздействий блока управления, питающегося от солнечных панелей и аккумулятора. Система управления подключена к метеостанции, которая отслеживает условия окружающей среды, в том числе температуру воды внутри трубы.

Если датчики фиксируют, что температура воздуха падает слишком быстро или температура воды внутри трубы приближается к опасному порогу, система управления принимает меры. Она закрывает клапан в верхней части струи и открывает клапан в нижней части, чтобы полностью слить стоячую воду.

Это позволяет избежать разрыва труб, а также повышает эффективность системы при образовании льда. Вместо непрерывного распыления воды система AIR выпускает туман, покрывающий уже имеющийся лед, а затем отключается.

Ранее УНИАН писал, что заснеженные вершины Гималаев меняют цвет, что беспокоит ученых.

Вас также могут заинтересовать новости: