Еврокомиссия до апреля предложит Совету ЕС отменить визы для украинцев

Об этом перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе сказал еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, передает "ЕвроПравда".

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"По Украине остаются определенные обязательства, взятые президентом и премьер-министром, которые должны быть выполнены. Но мы ожидаем, что очень скоро будет отчет, мы получим оценку и в первом квартале мы сможем выступить с предложением (об отмене виз)", - сказал он.

По словам Хана, то же касается и Грузии.

Как заявлял в декабре еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссия в начале 2016 года предложит включить Украину в список стран, граждане которых могут въезжать в Шенгенскую зону на короткий срок без виз.

Свои решения в деле отмены виз должны вынести Совет ЕС и Европарламент.