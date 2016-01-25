В Краматорске освободили от уголовной ответственности боевика "ДНР", который явился с повинной

Житель Ясиноватой Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР", где принимал участие в вооруженной сторожевой службе по охране объектов инфраструктуры в Славянске и обеспечивал контрольно-пропускной режим на блокпостах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеВ Мариуполе задержали организатора вывоза девушек в Грецию в сексуальное рабство

В июле 2014 года 37-летний мужчина стал "заместителем командира" инженерного подразделения, которое выполняло фортификационные работы в Шахтерском районе.

Кроме того, в марте 2015 года злоумышленник принес присягу на верность "народу "ДНР" и был назначен командиром одного из отделений так называемого "Министерства обороны ДНР".

Однако в октябре 2015 года, разочаровавшись в деятельности террористической организации, мужчина вышел к блокпосту Вооруженных сил Украины и сдался военнослужащим. В дальнейшем, в ходе досудебного расследования он способствовал раскрытию преступлений, совершенных террористами.

Учитывая тот факт, что мужчина сдался правоохранителям и признался в совершении правонарушений, 25 января постановлением Краматорского городского суда он был освобожден от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.