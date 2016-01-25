В Днепропетровске задержали активного интернет-пропагандиста "ДНР/ЛНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в прошлом году администратор и владелец сайта антиукраинской направленности через Интернет познакомился с представителями террористической организации «ДНР» и согласился распространять сепаратистские материалы на различных информационно-политических пабликах.

Он распространял информацию, направленную на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины, популяризацию террористических организаций «ДНР/ЛНР» и создания так называемой «Новороссии». Также сообщник террористов информировал своих кураторов о настроениях населения и социально-политической обстановке в Днепропетровске.

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В ходе обыска сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленника компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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