Катастрофа MH17 над Донбассом: Нидерланды "серьезно изучат" информацию о причастности военных РФ

Нидерландские следователи заявили, что «серьезно изучат» список из 20 российских военных, которые могут быть знакомы с обстоятельствами крушения малайзийского Boeing на Донбассе.

Список предоставила следствию британская исследовательская группа Bellingcat, сообщает The Guargian.

«Мы получили отчет сразу после Рождества. Мы серьезно изучим его и установим, может ли он использоваться в расследовании», – заявил изданию пресс-секретарь генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн.

Напомним, 3 января стало известно, что Bellingcat передала следствию очередной отчет. В интервью телеканалу NOS основатель группы Элиот Хиггинс рассказал, что его организация установила 20 солдат из 53-ей зенитно-ракетной бригады ПВО России. По мнению Bellingcat, кто-то из них мог совершить выстрел из комплекса «Бук», который был вывезен из расположения бригады в Курске.

Bellingcat представила свой финальный отчет 8 октября 2015 года. Группа специализируется на изучении информации в социальных сетях и других открытых источниках.

Боинг MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек.