Эксперты Bellingcat сузили список причастных к катастрофе MH17 до 20 российских военных

Об этом рассказал основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс, передает "Дождь" со ссылкой на NOS.

Доклад, где содержатся имена и фотографии российских военных, которые, по мнению группы, причастны к крушению MH17, две недели назад был предоставлен голландской прокуратуре. Доклад от нее получит расследовательская группа, которая занимается поиском виновных в крушении рейса Малайзийских авиалиний.

Прокурор рассказал, что получил данные от Bellingcat. Вся информация пройдет через расследовательскую группу и, в случае необходимости, будет включена в криминальное расследование.

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NOS сообщает, что Bellingcat работает с расследовательской группой, куда входят представители из Голландии, Бельгии, Малайзии, Украины и Австралии.

В прошлом году участникам Bellingcat удалось установить, что к крушению MH17 причастен батальон 53 системы воздушной защиты из Курска. Один из них — Сергей М., командир бригады. Также упоминаются Дмитрий Т. и девять лейтенантов, которые находились в «Буке» в день крушения самолета. В расследовании говорится и об «очень опытных солдатах», которые умеют управлять установкой.

Напомним, следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.