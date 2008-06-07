Поколение украинских ученых никогда не держало в руках западные журналы

Украинские ученые практически не имеют информации о передовых исследованиях мировой науки.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Максим СТРИХА в интервью «Зеркалу недели» (№ 21 от 7 - 13 июня 2008 года).

По его словам, бороться с такой ситуацией Министерство образования и науки Украины собирается с помощью подписки на онлайн версии ведущих научных журналов и покупки доступа к большим научным базам данных.

«Из-за экономических трудностей последних двух десятилетий успело вырасти целое поколение кандидатов наук, значительная часть которых не держала в руках ни одного свежего западного журнала, - отметил заместитель министра. - Мы создали науку, которая в значительной мере изолирована от того, что происходит в мире».

Достижения украинских ученых также остаются неизвестными для более широкой научной общественности, поскольку информация о них публикуется в изданиях, данные из которых не попадают в последующее использование.

«В прошлом году из 170 тысяч публикаций в Украине, считающихся научными, только 12 процентов приходилось хоть на какие-то реферированные издания», - отметил М.СТРИХА.

«Сейчас нужна широкая подписка «он-лайн» версий ведущих изданий и баз данных, таких, как WEB of Sciencе, - сообщил замминистра. – Это один из наиболее масштабных проектов, которые министерство предложит на рассмотрение Кабинету министров. Он требует значительного финансирования».