Полторак заявил, что Минобороны в этом году закупило для военных 1,3 тысячи квартир

Министерство обороны Украины в этом году закупило для военнослужащих 1,3 тыс. квартир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня перед церемонией вручения смотровых ордеров на жилье военнослужащим-участникам АТО и членам их семей в Василькове Киевской области.

«В этом году было выделено чуть больше одного миллиарда гривень на приобретение жилья военнослужащим. Мы в этом году закупили 1 тыс. 300 квартир», - отметил он.

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По словам Полторака, в следующем году на приобретение квартир для военнослужащих планируется выделить из госбюджета примерно такую же сумму.

Также в текущем году ведомство выплатило военнослужащим, стоявшим в очереди на получение квартир, компенсации за приобретение жилья на общую сумму 250 млн грн.

«Например, если военный должен получить 100 квадратных метров жилья, он получает соответственно 1,5 млн грн, снимается с очереди и сам покупает себе жилье. В этом году компенсации выплачены на сумму 250 млн грн», - сказал министр.