За участие в АТО военным выплатили уже более 14 миллионов гривень - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что согласно постановлению Кабинета министров "Об особенностях выплаты вознаграждений военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава в особый период и во время проведения антитеррористических операций", в начале февраля приказом министра обороны был утвержден порядок и условия выплаты вознаграждений и механизм подтверждения выполнения отдельных задач при АТО.

За непосредственное участие в боевых действиях военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1 тыс. грн за каждые сутки такого участия.

Читайте такжеДепутаты предварительно разрешили иностранцам воевать в украинской армии

Выплата указанной награды осуществляется на основании подтверждения штаба АТО, боевого приказа, журнала боевых действий, боевого донесения и приказа командира воинской части.

"Всего по состоянию на 25 июня Минобороны выплатило денежных вознаграждений на сумму 16 миллионов 655 тысяч гривен, включительно с вознаграждениями за уничтоженную вражескую технику и успешно выполненные боевые задачи", - отмечается в сообщении.