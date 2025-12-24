В 2025 году громада Киева выделила на поддержку военных, ветеранов и их семей более 12 миллиардов гривен, а также передала на фронт разным подразделениям десятки тысяч дронов и другую необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко и опубликовал видео, как столица помогала ВСУ в этом году.

"Поддержка наших защитников – один из главных приоритетов столицы. В этом году Киев из городского бюджета направил более 12 млрд грн на помощь военным, ветеранам и их семьям", - сообщил Виталий Кличко.

Также мэр Киева рассказал, что, кроме выделения средств на поддержку военных и ветеранов, город системно помогает боевым подразделениям. В частности, как отмечено в видео, громада столицы передала на фронт разным бригадам почти 70 000 БПЛА, 350 систем радиоэлектронной борьбы, автомобили и средства связи.

"Кроме финансирования социальных программ, город системно помогает боевым подразделениям – выделяет средства на самое необходимое для военных. Киев и дальше будет делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали поддержку города – и на передовой, и после возвращения домой", - рассказал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, в столице работает Киев Милитари Хаб для помощи военным, ветеранам и их семьям. Они получают помощь с документами, обучением, трудоустройством и т. п.

Кроме того, по запросу ветеранского сообщества столица вводит новые услуги. Например, компенсацию на переустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсацию за отдых, заочную форму обучения в университетах и ​​т.д.

А с 1 января 2026 года в Киеве по инициативе мэра Виталия Кличко запускают систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов..

