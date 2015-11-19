В СБУ рассказали, где скрываются участвовавшие в расстреле Майдана "беркутовцы"

14:20, 19 ноября 2015
Общество
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18 бойцов спецподразделения МВД “Беркут” из состава киевской роты, которые принимали участие в расстреле майдановцев 20 февраля 2014 года, находятся в розыске, из них двое скрываются в Польше, один в Беларуси.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.

По его словам, также часть из подозреваемых «беркутовцев» скрывается на временно оккупированных территориях в Крыму и Донецкой и Луганской областях.

“Двое из них находятся на территории Польши, один - в Беларуси, пятеро - в Крыму, семеро - на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Все остальные - в России”, - сказал Дублик.

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В свою очередь начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк напомнил, что четверо из 22-х “беркутовцев” киевской спецроты сейчас находятся под арестом.

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Также он добавил, что с Республикой Польша и с Беларусью ведутся переговоры о выдаче “беркутовцев”, однако экстрадиция осложняется тем, что Интерпол отказался разыскивать их, усматривая политические мотивы такого розыска со стороны Украины.

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