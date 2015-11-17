ГПУ: Янукович лично давал указания Захарченко и Клюеву о силовом разгоне студентов на Майдане

Экс-президент Виктор Янукович дал непосредственное указание о силовом разгоне студентов на Майдане Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Как установлено следствием, непосредственное решение о разгоне этого Майдана, а именно силовой способ такого осуществления, принималось бывшим президентом страны. Поручение на реализацию этого плана было дано бывшим министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и секретарю СНБО Андрею Клюеву. Они, в свою очередь, поручили выполнение и организационные мероприятия по выполнению этого плана заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, главе киевской милиции Валерию Коряку и председателю КГГА Александру Попову. По линии милиции непосредственно разгон Майдана был поручен и осуществлялся спецподразделением «Беркут», - отметил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД «Беркут» жестоко разогнали студентов на Майдане Незалежности, которые выступали против отказа режима Януковича подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что тогдашний председатель КГГА Попов, действуя по предварительному сговору с тогдашним заместителем секретаря СНБО Сивковичем, тогдашним начальником ГУ МВД Украины в Киеве Коряком и другими тогдашними высокопоставленными лицами, дал указание о завозе на Майдан Незалежности в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих.

По данным Генпрокуратуры, в результате таких действий четырем потерпевшим нанесены телесные повреждения средней тяжести, 38 – легких и в отношении 42 человек совершены насильственные действия, которые не повлекли телесных повреждений.