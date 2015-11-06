"Украина на пороге анархии": Совет адвокатов требует вернуть работу МВД в правовое русло

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Украина на пороге анархии и правового вакуума: 7 ноября 2015 года в стране может произойти полный коллапс правоохранительной системы» заместитель председателя Совета адвокатов г. Киева, председатель Комитета защиты профессиональных прав адвокатов ВОО «Совет адвокатов Украины» Валентин Степюк.

«Мы обращаемся к президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору немедленно вмешаться в ситуацию и немедленно принять нормативные акты, которые вернули бы работу Министерства внутренних дел в правовое русло», - сказал Степюк.

Он отметил, что Закон Украины «О Национальной полиции» вступает в силу 7 ноября 2015 года и в этот же день теряет силу Закон Украины «О милиции». Степюк отметил, что в соответствии с п. 9 Переходных положений нового Закона Украины «О Национальной полиции» с 6 августа по 6 ноября 2015 года должна была быть осуществлена комплектация полицейских подразделений лицами из числа работников милиции, которые имели бы желание проходить службу в Национальной полиции. «Но этого не было сделано. Это означает, что все работники милиции с 7 ноября теряют статус представителей вооруженного органа государственной власти. Кроме того, вся милицейская структура с 7 ноября фактически превращается в незаконное вооруженное формирование, поскольку до сегодняшнего дня в Украине не принят на службу ни один полицейский», - сказал он. Кроме того, Степюк отметил, что с 7 ноября следователи милиции не смогут совершать какие-либо следственные действия, работники ГАИ не смогут следить за порядком на дорогах, работники патрульных служб не смогут задерживать пьяниц, хулиганов и преступников. «Даже патрульные подразделения такой разрекламированной «новой патрульной полиции» тоже будут вне закона, поскольку, согласно внутренним приказам МВД, они до сих пор являются работниками милиции, а не полиции и имеют служебные удостоверения именно работников милиции», - добавил Степюк.

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Старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры», председатель ОО «Правовое государство» Ростислав Кравец, в свою очередь, отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о «безнаказанности». «В любой цивилизованной стране за такое руководитель МВД, а может и руководитель Кабинета министров ушли в отставку, потому что фактически сегодня они поставили безопасность государства под очень большой вопрос», - сказал он.

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В свою очередь председатель Совета адвокатов г. Киева, председатель правления ВОО «Совет адвокатов Украины» Инна Рафальская отметила, что такая ситуация ставит под угрозу безопасность населения и чистоту процессуальных и правовых действий в отношении лиц, которые с 7 ноября должны выполнять свои функции без надлежащих полномочий, принимая на себя ответственность и по задержанию преступников, и по охране объектов. «Это все следствие того, что наше законодательство последний год реформируется несистемно», - сказала Рафальская.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Аваков заявил, что после вступления в силу закона о Национальной полиции, то есть после 7 ноября, часть милиционеров станут в.и.о. ипройдут переаттестацию.

По словам министра, проведение аттестационного конкурса начнется с Киева и Киевской области. Этот конкурс будет проводиться на базе территориальных органов Национальной полиции Украины и высших учебных заведений МВД.

4 октября стало известно, что руководителем Национальной полиции Украины назначена Хатия Деканоидзе, такое решение приняло правительство.