Руководителем Национальной полиции Украины стала Хатия Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

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Премьер-министр Арсений Яценюк напомнил, что согласно закону представление на назначение вносит он по предложению главы МВД Арсена Авакова.

Министр в свою очередь заявил, что предлагает на эту должность Деканоидзе: "Уверен, что это будет очень эффективное и точное для этого времени назначения".

Члены правительства поддержали кандидатуру Хатии Деканоидзе.

Яценюк также заявил, что по этому поводу разговаривал с президентом Петром Порошенко, и глава государства, поддержал данную инициативу.

Хатия Деканоидзе - экс-министр образования Грузии, первый ректор Полицейской академии Грузии. После смены правительства и прихода команды Бидзины Иванишвили перешла на преподавательскую работу, а позже переехала в Украину.