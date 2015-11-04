Руководителем Национальной полиции Украины стала Хатия Деканоидзе
Руководителем Национальной полиции Украины назначена Хатия Деканоидзе, такое решение приняло правительство.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
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Премьер-министр Арсений Яценюк напомнил, что согласно закону представление на назначение вносит он по предложению главы МВД Арсена Авакова.
Министр в свою очередь заявил, что предлагает на эту должность Деканоидзе: "Уверен, что это будет очень эффективное и точное для этого времени назначения".
Члены правительства поддержали кандидатуру Хатии Деканоидзе.
Яценюк также заявил, что по этому поводу разговаривал с президентом Петром Порошенко, и глава государства, поддержал данную инициативу.
Хатия Деканоидзе - экс-министр образования Грузии, первый ректор Полицейской академии Грузии. После смены правительства и прихода команды Бидзины Иванишвили перешла на преподавательскую работу, а позже переехала в Украину.