В МИД призывают мир не допустить дальнейшей агрессии России против Украины

В ведомстве призывают международное сообщество не допустить развития дальнейшей агрессии России против Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД относительно роста ущемления прав украинцев в РФ и очередного наступления оккупационных властей на права человека в Крыму.

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"Российская Федерация откровенно игнорирует неустанные требования мирового сообщества прекратить системное нарушение прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым. В своем стремлении уничтожить любую связь оккупированной территории с родным государством Москва продолжает масштабные гонения на полуострове. От этого страдают миллионы граждан Украины, прежде всего крымские татары и этнические украинцы. Последними жертвами ее борьбы со свободой слова и национальной идентичностью стали крымскотатарский телеканал “ATR” в Симферополе и его сотрудники Лиля Буджурова и Эльзара Ислямова, а также родные активиста Ленура Ислямова", - говорится в комментарии.

Отдельное беспокойство у МИД вызывают попытки Кремля оторвать мощную украинскую диаспору России от своих национальных корней.

"Разжигая ненависть ко всему украинскому, Кремль пытается окончательно разрушить то, что некогда служило основой для взаимопонимания между нашими народами, и нагнетает в российском обществе атмосферу межнациональной вражды», - отмечается в комментарии.

МИД требует от Российской Федерации немедленно прекратить такую политику разрушения и в полном объеме выполнять собственные международные обязательства как в области защиты прав человека, в том числе на оккупированной ею территории, так и в сфере обеспечения культурно-образовательных потребностей национальных меньшинств.

Украинское внешнеэкономическое ведомство также призывает международное сообщество не допустить развития дальнейшей агрессии России против Украины, которая постепенно приобретает более угрожающий и антигуманный характер.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Федеральная служба безопасности РФ запретила выезд в Россию одному из лидеров украинской общины – ответственному секретарю Украинского конгресса РФ, сопредседателю региональной общественной организации «Украинцы Москвы» Виктору Гиржову.

28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Из-за подброшенной запрещенной в РФ книги 30 октября была помещена под домашний арест сроком на 2 месяца директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина.

Также 28 октября в Москве силовики провели обыск в квартире сопредседателя общественной организации «Украинцы Москвы» Валерия Семененко.

2 ноября заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев заявил, что у сотрудников телеканала ATR Эльзары Ислямовой и Лили Буджуровой в Крыму и у родственников генерального директора ATR Ленура Ислямова в Крыму и в Москве проходят обыски.

Муждабаев напомнил, что с 1 апреля этого года российскими властями была прекращена работа первого крымскотатарского телеканала, а также радио Meydan и детского телеканала Lâle. После чего Ислямов и часть работников ATR были вынуждены переехать в Киев.