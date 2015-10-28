Полторак инициировал переаттестацию всего профессорско-преподавательского состава военных вузов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время визита в Харьков заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, после изучения опыта ведения боевых действий в Донбассе на первом этапе были усовершенствованы программы практического обучения офицеров во всех военных вузах Украины. Министр отметил, что на втором этапе, который уже идет, будет изменена система подбора профессорско-преподавательского состава военных вузов Украины.

Читайте такжеСовременные защитники Украины достойны славы дедов и прадедов - Порошенко

“Мной было принято решение о проведении внеочередной переаттестации всего профессорско-преподавательского состава всех вузов в Украине. У нас есть практические наработки и опыт участников АТО. Поэтому главное требование ко всем вузам - назначать на должности, особенно где преподавание связано с боевым применением, только офицеров, которые принимали участие в зоне проведения антитеррористической операции”, - подчеркнул министр.

Читайте такжеВоздушные силы Украины хотят модернизировать в 2016 году

Он также отметил, что эти изменения сопровождаются увеличением финансирования на улучшение материально-технической базы военных университетов и академий.

“Мной принято решение об увеличении количества расходов на учебные заведения для того, чтобы повысить качество учебно-материальной базы. Это средства на приобретение учебных тренажеров, совершенствование материальной базы будут выданы вузам, и начальник университета или академии будет лично принимать решение, что необходимо закупать”, - сказал Полторак.