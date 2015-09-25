У киевлянки заподозрили лихорадку Денге

Об этом сообщает пресс-служба Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

"У жительницы Дарницкого района столицы 23 сентября зарегистрирован случай подозрения заболевания на лихорадку Денге. Больная госпитализирована в инфекционное отделение №2 Александровской клинической больницы г. Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре больная вместе с семьей в течение двух недель отдыхала на Шри-Ланке. "Во время путешествия отдыхающих кусали комары. Другие члены семьи (муж – 38 лет, дети 18 и 11 лет) не жалуются на ухудшение состояния здоровья", - отметили в ГСЭС.

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"Для индикации возбудителя лихорадки Денге у больного отобран биологический материал (кровь), который отправлен в ГУ «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова МОЗ Украины» для проведения соответствующих исследований. Эпидемиологическое расследование случая подозрения заболевания на лихорадку Денге продолжается", - сообщили в Санэпидслужбе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харьковской области зарегистрировано три случая лихорадки Денге среди жителей Харькова.

Справка: лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, которое сопровождается сильной болью в суставах, интоксикацией организма, сыпью и увеличением лимфатических узлов.