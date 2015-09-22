Джемилев назвал цель и сроки блокады Крыма

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Deutsche welle.

"Мы готовы и на месяц, и на полгода. Кроме транспортной блокады Крыма, мы собираемся еще настаивать и на отключении электроснабжения Крыма, на отмене соглашения о поставках электроэнергии в оккупированный Донбасс и Крым между Украиной и Россией. Россия поставляет электроэнергию в Донбасс, а в ответ Украина снабжает Крым. На наш взгляд, это противоречит нашим национальным интересам", - отметил Джемилев.

Лидер крымских татар рассказал о требованиях участников акции к властям РФ и правительству Украины. По его словам, от властей РФ протестующие требуют освободить всех украинских политзаключенных, расследовать 22 убийства крымских татар в Крыму за время оккупации, восстановить все демократические свободы на полуострове, возвратить разграбленное в ходе аннексии имущество около 40 тысяч украинских предприятий, а также вывести оккупационные войска.

"Мы знаем, что содержание Крыма в таком депрессивном состоянии, как сейчас, ежегодно обходится и будет обходиться РФ в 3-4 млрд долларов. Мы хотим, чтобы еще дороже обходилось, потому что доставлять продукты и прочие товары по воздуху или по морю в Крым куда более затратно", - подчеркнул Джемилев.

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По его словам, от украинского правительства протестующие требуют отмены закона "О свободной экономической зоне Крым", то есть, автоматического запрета на все грузовые перевозки на полуостров. "Крымские татары против того, чтобы украинские продукты питания и другие товары свободно ввозились на территорию Крыма. Меджлис настаивает на том, что Украина не может и дальше разрешать грузоперевозки, которые осуществляются на основании закона "О свободной экономической зоне Крым", принятого в сентябре прошлого года", - добавил лидер крымских татар.

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты 20 сентября с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

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По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.