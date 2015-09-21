Украина должна была ввести экономическую блокаду Крыма еще весной 2014 года - Тымчук

Об этом Тымчук сказал, комментируя перекрытие сухопутной дороги в Крым, сообщает группа «Информационное Сопротивление».

«Экономическая блокада Крыма активистами - это пощечина государству Украина. Пощечина - потому что само государство должно было сделать это весной 2014 года. Но Киев почему-то до сих пор упорно не понимает, почему война и оккупация должны мешать бизнесу», - сказал Тымчук.

Он отметил: «У жителей АРК есть право выбора: либо выступать за Украину, либо ждать, пока их накормят столь любимые некоторыми на полуострове "зеленые человечки". Господа крымчане, вам нравятся "вежливые люди"? Нет проблем, кушайте "вежливость". Совет да любовь».

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«И не надо стонов по поводу того, что-де страдают экономические интересы Украины и отдельные бизнесмены. Мы либо боремся за территориальную целостность и воюем (в том числе на "экономическом фронте"), либо торгуем. Только не секрет, что войны выигрывают солдаты, а не торгаши», - сказал Тымчук.

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«Заодно тест для Путина - есть ли у него мозги, и где они были, когда он "возвращал России Крым". Мудрость правителя оценивается не способностью что-то скоммуниздить у соседа, пользуясь моментом. Она оценивается способностью предвидеть последствия собственных решений и поступков. И - это не злорадство. Это - надежда, что Украина наконец не на словах, а на деле начнет поступать со своим врагом так, как это сделала бы любая адекватная держава», - отметил в своем комментарии Тымчук.

Как сообщал УНИАН, Меджлис крымскотатарского народа 20 сентября начал бессрочную акцию по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым. По информации координационного совета, акции через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады подчеркивают: украинские компании должны прекратить торговые отношения с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока не будут выполнены их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давление на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.