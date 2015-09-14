В Украине количество зарегистрированных переселенцев достигло почти 1,5 миллиона человек
20:48, 14 сентября 2015Общество
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По состоянию на 14 сентября на учете находится один миллион 483 тысячи 119 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.
Сегодня денежную помощь получают 490,5 тысячи семей-переселенцев / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1483119 внутренне перемещенных лиц или 1164338 семей из Донбасса и Крыма.
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На сегодня денежную помощь назначили почти 490,5 тысячам семей.
Всего же внутренне перемещенным лицам перечислено почти 2,206 миллиарда гривен, подчеркивается в сообщении.
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