В Украине количество зарегистрированных переселенцев достигло почти 1,5 миллиона человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1483119 внутренне перемещенных лиц или 1164338 семей из Донбасса и Крыма.

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На сегодня денежную помощь назначили почти 490,5 тысячам семей.

Всего же внутренне перемещенным лицам перечислено почти 2,206 миллиарда гривен, подчеркивается в сообщении.