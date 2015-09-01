В ООН предупредили, что зимой тысячи людей в зоне АТО могут остаться без жизненно важной помощи

Как сообщил пресс-центр ООН, международные организации, которые готовы отреагировать, сталкиваются с серьезными проблемами при оказании помощи наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от начавшегося в апреле 2014 года конфликта.

Отмечается, что доступ к нуждающимся лицам ограничен из-за отсутствия безопасности, бюрократических преград, а также материально-технических проблем.

Эксперты ООН отмечают, что в самом тяжелом положении находятся около двух миллионов человек в районах, расположенных вдоль линии соприкосновения между силами АТО и боевиками.

«Половина из этих людей живут в районах, контролируемых властями, а остальная часть - на неконтролируемых правительством территориях. Постоянные перестрелки и обстрелы во многих горячих точках вдоль линии соприкосновения представляют серьезную угрозу жизни многих гражданских лиц», - отмечается в заявлении.

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Согласно сообщению, представители гуманитарного сообщества неоднократно пытались договориться со всеми сторонами конфликта с тем, чтобы они обеспечили свободный и беспрепятственный доступ к нуждающимся в помощи, в том числе смягчили бюрократические процедуры.

Эксперты ООН напоминают о приближении зимы и подчеркивают, что решить все эти вопросы необходимо в самое ближайшее время, опасаясь, что оно уже упущено, и из-за существующих ограничений тысячи пострадавших могут остаться без жизненно необходимой помощи.

Так, из-за продолжающихся боевых действий примерно 1,3 миллиона человек на востоке Украины рискуют лишиться доступа к безопасной питьевой воде.

В ООН также серьезно обеспокоены положением внутренне перемещенных лиц. На сегодняшний день их насчитывается 1,4 миллиона человек. Около 60 процентов всех зарегистрированных внутренних беженцев - люди пожилого возраста. 13 процентов – дети. Все они нуждаются в срочной помощи.

При этом, по центра новостей ООН, доноры не спешат выделять средства для оказания помощи украинцам, пострадавшим в результате конфликта. На конец августа доноры предоставили или пообещали предоставить на проекты в Украине 114 миллионов долларов США, а это всего 37 процентов от запрошенных на эти цели 317 миллионов долларов США.