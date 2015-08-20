Последнее слово Кольченко в российском суде: бросая нас в тюрьмы, этот режим только приближает свой конец (видео)

"На эту версию работает то, что уголовное дело по факту поджога было открыто только через десять дней после самого факта поджога по статье 167 – умышленное повреждение или уничтожение имущества и было переквалифицировано по статье «теракт» только 13 марта после задержания и получения нужных показаний от Афанасьева и Чирния", - цитирует Кольченко Громадське ТБ.

"Что касается формулировки следствия и обвинения – она вообще замечательная: «совершил участие в поджоге с целью дестабилизации органов власти республики Крым и воздействия на принятие решения органами власти Российской Федерации о выходе республики Крым из ее состава». Если исходить из логики следствия-обвинения то получается, что если предохранятся, то это с целью дестабилизации демократической обстановки в стране и самой обороноспособности страны в целом... И список таких формулировок можно продолжать до бесконечности", - сообщил он.

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Также, обвиняемый остановился на вопросе об использовании угроз и пыток сотрудниками ФСБ в отношении Сенцова и Афанасьева. "При этом достаточно интересно – люди, которые используют такие методы для получения показаний не стесняются обвинять в терроризме нас", - отметил Кольченко.

"Болотный процесс, Алексея Сутугина, Романова, наш процесс, процесс над Надеждой Савченко – все это с целью продлить срок этого режима. Но бросая нас в тюрьмы, этот режим только приближает свой конец. И те люди, которые еще вчера верили в закон и порядок, сегодня, наблюдая за подобными процессами теряют эту веру, а завтра или послезавтра, те люди, которые входят в те самые 86%, сметут этот авторитарный режим", - подчеркнул Кольченко.

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Обвиняемый также отметил смелый поступок Афанасьева, который отказался свидетельствовать против Кольченко и Сенцова в суде.

Как сообщал УНИАН ранее, обвиняемый в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов в своем последнем слове в суде заявил о том, что не будет ни о чем просить суд и процитировал писателя Михаила Булгакова.