В оккупированном Крыму на трассе Симферополь-Ялта перевернулся танк (фото, видео)
Также, по словам очевидцев, в данный момент сотрудники ГИБДД не пропускают водителей на автомобильную трассу Симферополь-Ялта.
В аннексированном Россией Крыму неподалеку от села Перевальное перевернулся танк.
Об этом сообщает местный сайт "АН-Крым".
"По невыясненной причине танк, который доставляли в одну из воинских частей, съехал с трала и опрокинулся в кювет, где лежит вверх гусеницами", - говорится в сообщении.
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Также, по словам очевидцев, в данный момент сотрудники ГИБДД не пропускают водителей на автомобильную трассу Симферополь-Ялта.
По их словам, на обоих пунктах водителей останавливают и разворачивают автомобили обратно в город. Сотрудники ГИБДД сообщают, что движение на трассе сильно затруднено.
Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.
16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный референдум о самоопределении. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% из числа тех, кто принял участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.
17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.