В аннексированном Крыму начались учения российских военнослужащих

В маневрах участвуют около 600 военных и 50 единиц боевой техники.

Об этом сообщил представитель российского Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, пишет Крым.Реалии.

Также во вторник на юге России начались масштабные полевые учения военной разведки и спецназа. В них задействованы около двух тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Маневры продлятся месяц и будут проходить на территории Волгоградской области, Ставропольского края, Чечни, Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Читайте такжеВ России пилотов транспортных Ил-76 научили сбрасывать бомбыС весны прошлого года армия России провела несколько масштабных учебных маневров. В апреле у границ с Украиной учения провели соединения Южного и Западного военных округов. В конце июня президент Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Центрального военного округа. Тогда к маневрам были привлечены более 65 тысяч военнослужащих. В сентябре состоялись учения «Восток-2014», в которых участвовали более 150 тысяч военных и около восьми тысяч единиц боевой техники.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.