На въездах в Черкассы установили патрульных роботов

В Черкассах 3 июля правоохранители сняли 3 из 4-х блокпостов на въездах в город.

Как сообщил начальник УМВД в Черкасской области Владислав Пустовар, из 4-х блокпостов на въездах в город остался лишь один - при въезде на дамбу через Днепр, где будут дежурить сотрудники роты милиции спецназначения.

Вместо снятых блокпостов въезды в город будут патрулировать патрульные роботы, которые имеют видеокамеру и работают круглосуточно в автоматическом режиме. Работники ГАИ, которые работали на блокпостах, отныне будут патрулировать город в составе пяти круглосуточных патрулей ГАИ.

Читайте такжеГАИ частично открыла движение автотранспорта до Донецка

Начальник областной милиции заверил, что, если возникнет потребность в восстановлении полноценных блокпостов, это будет сделано за считанные часы.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 15 апреля работники милиции и представители общественных организаций установили четыре блокпоста на въездах в город.