На въездах в Одессу сняли все вооруженные блокпосты

Все вооруженные блокпосты на въездах в Одессу сняты.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, блокпосты сняты по приказу начальника управления Гиорги Лорткипанидзе.

В отделе процитировали начальника регионального главка: «Вижу, что здесь (в региональной милиции – УНИАН) многое нужно изменить и сделать. В данный момент имеет место тотальная коррупция, а сотрудники милиции, которые патрулируют улицы с оружием, и блокпосты на въездах в город вызывают у граждан тревогу. Люди не должны бояться милиции, они должны доверять милиции и уважать закон. Поэтому одно из первых моих требований - снять блокпосты и сдать автоматы в оружейные комнаты».

Читайте такжеОдесскую милицию возглавил экс-замглавы МВД Грузии

Лорткипанидзе также заявил, что каждое милицейское подразделение должно четко понимать и выполнять возложенные на него функции: раскрытием преступлений должны заниматься только оперативные службы, спецназ должен выполнять свою работу, а участковые - свою.

Как пояснили УНИАН в управлении МВД, блокпосты были сняты вечером 18 июня.

Как сообщал УНИАН, 16 июня министр МВД Арсен Аваков в Одессе представил нового начальника ГУ МВД области Георгия Лорткипанидзе.