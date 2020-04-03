В Киеве установят камеры, которые будут распознавать лица и измерять температуру

Полученные данные будут передавать, в частности, в Национальную полицию.

Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и будут распознавать лица.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на данные портала публичных закупок Prozorro.

Закупку почти на 65 миллионов гривень провели в рамках борьбы с распространением коронавируса, полученные данные будут передавать, в частности, к Национальной полиции.

В целом, столица должна получить 400 видеокамер марки Hikvision так называемого "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства - 125 тысяч гривень без НДС. Общая сумма договора - свыше 54 миллионов гривень без НДС (почти 65 миллионов - с НДС). Все камеры должны установить в течение 17-25 апреля.

Заказало устройства коммунальное предприятие "Информатика", которое администрирует все сети камер в столице. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации (КГГА).

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Как сообщил руководитель департамента Юрий Назаров, данные с камер будут поступать к представителям Национальной полиции, Муниципальной стражи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

"Это позволит оперативно выявлять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это даст возможность правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - отметил Назаров.

Поставлять видеокамеры будет компания "Интевро". Договор с ней заключили без конкурса. Как выяснило "Слидство.Инфо", эта фирма впервые получает столь большой заказ на публичных закупках. За предыдущие три года с ней заключили ряд незначительных договоров на общую сумму чуть больше одного миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавірусної болезни.

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