Количество сторонников ЕС в Украине уменьшилось на 4%, но проевропейские настроения преобладают – опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 19 по 29 мая 2015 года.

В то же время опрос показал, что среди жителей Украины пока преобладают проевропейские настроения. В частности, если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Европейский Союз, происходил в конце мая 2015 года, около 48,8% взрослых жителей Украины проголосовали бы за вступление в ЕС, 28,4% - против. Остальные 22,9% не определились или не стали бы участвовать в таком референдуме. «Поэтому, если бы в референдуме приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 77%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 63% - за вступление в ЕС, 37% - против», - отмечают в КМИС.

Читайте такжеВ Украине сторонников вступления в НАТО стало меньше на 7% - опрос

Самый высокий уровень готовности проголосовать за вступление в ЕС был зафиксирован в декабре 2014 года (53%). За прошедшие полгода доля тех, кто готов проголосовать за вступление в ЕС, снизилась на 4 процентных пункта (с 53% в декабре 2014 года до нынешних 49%), и на столько же увеличилась доля тех, кто настроен против вступления в ЕС (с 24% в декабре 2014 года до 28% в конце мая 2015 года).

В западных областях абсолютное большинство (78%) готово проголосовать за вступление в ЕС, 11% - против. В центре в несколько меньшей степени, но проевропейские настроения также преобладают: в случае референдума, 57% жителей центральных областей проголосовали бы «за», 20% - «против». На юге и востоке большинство выступает против вступления Украины в ЕС: если бы сейчас проходил референдум по этому вопросу, в южных областях 40% проголосовали бы против, 33% - за, в восточных областях соответственно 48% против и 22% - за.

Читайте такжеОпрос: 30% россиян за участие боевиков с Донбасса в российской политике

За прошедшие полгода (с декабря 2014 года), сторонников вступления в ЕС уменьшилось во всех областях, кроме востока: в западных областях процент готовых проголосовать за вступление Украины в ЕС уменьшился с 88% до 78% (на 10 процентных пунктов), в центре - с 62% до 57% (на 5 процентных пунктов), на юге - с 38% до 33% (на 5 процентных пунктов). Лишь на востоке доля готовых проголосовать за вступление в ЕС за прошедшие полгода не изменилась и осталась на уровне 20-22%.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом личного интервью. Опрошено 2022 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской области исследование проводилось только на территориях, подконтрольных Украине, в Донецкой области - на территориях, подконтрольных Украине, и в Донецке (не является подконтрольным Украине). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% - для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.