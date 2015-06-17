Больше всего взяток украинцы дают врачам - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса TNS за май 2015 года, передает "Украинская правда".

Стало известно, что за прошлый год украинцы чаще давали взятки в больницах и других медицинских учреждениях - 84% взяток опрошенных припадало именно на эту сферу, в то время, как суд и прокуратура являются наименее распространенными структурами дачи взяток.

Стоит отметить, что такая разница в репутации органов и реального уровня дачи взяток, возможно, связана с несколькими факторами.

Во-первых, это касается частоты обращения в государственные инстанции, ведь украинцы болеют чаще, чем обращаются в суд.

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Во-вторых, взятки в медицине являются отчасти добровольными, ведь они в основном даются людьми по своей воле в качестве "благодарности", считают эксперты.

Исследование проводилось с 15 по 21 мая текущего года методом онлайн опроса городского населения (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет) по всей Украине.

Выборка – 1000 человек, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.