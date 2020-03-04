Бюрократия и дублирование функций: Венедиктова рассказала, что препятствует работе ГБР

В.и.о. директора ГБР подчеркнула необходимость слаженной работы правоохранительной системы и системы правосудия.

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова рассказала о негативных процессуальных и организационных факторах, которые препятствуют работе ГБР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления в парламенте.

Говоря о работе ГБР, Венедиктова отметила, что за два месяца 2020 года было вручено 545 уведомлений о подозрении, задержано 65 человек, направлено в суд 425 уголовных производств.

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Она подчеркнула необходимость слаженной работы правоохранительной системы и системы правосудия.

В то же время, она обратила внимание на «негативные процессуальные и организационные факторы, препятствующие поставленной цели».

«Во-первых, определение подследственности ГБР - она пересекается с подследственностью НАБУ. В ряде случаев это не просто дублирование функций, а передача дел из одного органа в другой. На любой стадии и в рандомном порядке.Без установления альтернативной подследственности ГБР будет заниматься только коррупцией на высшем звене и на среднем», - сказала Венедиктова.

Кроме того, она отметила «отсутствие процедуры заочного осуждения лица, что затрудняет привлечение к ответственности лиц, скрывающихся за пределами государства или на оккупированных территориях».

Также Венедиктова отметила «чрезмерную бюрократизированную процедуру во время досудебного расследования». «Необходимость согласования следователем почти каждого своего действия с прокурорами. Мы теряем время, мы теряем доказательства», - сказала она.

В.и.о. директора ГБР также отметила, что организация работы Офиса генерального прокурора «построена таким образом, что в настоящее время в более чем тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители». «Соответственно, их фактическое расследование заблокировано», - пояснила Венедиктова.