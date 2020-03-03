Дело Шеремета: суд обязал ГБР открыть дело на следователей

Соответствующее определение было вынесено 25 февраля по жалобе адвоката Дмитрия Кругового на бездействие ГБР.

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование по заявлению о попытке следователей Нацполиции принудить к следственному эксперименту без участия выбранного им защитника ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении на сайте юридической фирмы «Сенс Консалтинг», которая осуществляет защиту Антоненко.

Читайте такжеГенпрокурор прокомментировал ход расследования дела Шеремета

Соответствующее определение было вынесено 25 февраля по жалобе адвоката Дмитрия Кругового на бездействие ГБР относительно невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения соответствующего заявления.

Суд обязал ГБР внести сведения в ЕРДР по заявлению Кругового начать досудебное расследование и предоставить заявителю выписку из ЕРДР.

Круговой направил в территориальное управление ГБР заявление о совершении преступления работниками Нацполиции еще 4 января.

«Заявление мотивировано тем, что с 19:40 и до 22:00 2 января организованная группа лиц в составе старшего следователя Главного следственного управления Нацполиции Катынского Алексея Ярославовича, который действовал совместно, по предварительному сговору, вместе с другим должностным лицом Нацполиции, по указаниям третьего неустановленного лица, которые они, вероятно, получали по телефону, совершили деяния, которые образуют законченное покушение на преступление, предусмотренное частью 1 статьи 374 Уголовного кодекса Украины, а именно грубое нарушение права на защиту», - говорится в сообщении.

Напоминается, что около 19:40 2 января упомянутые сотрудники Нацполиции прибыли в ИВС, где содержится Антоненко, и предложили ему провести следственные действия, однако из-за отсутствия своих адвокатов Антоненко отказался. Однако в 21:00 его все же повезли на ул. Ивана Франко, где планировали провести следственный эксперимент без его адвокатов, но при участии государственного адвоката.

«Во время общения с государственным адвокатом я решил, что он никоим образом не сможет предоставить мне качественную правовую помощь, поскольку он не знаком с обстоятельствами события и материалами досудебного следствия. Поэтому я сообщил на видеокамеру, что отказываюсь участвовать в следственных действиях, но могу делать это исключительно в присутствии своих защитников, чтобы пользоваться качественной правовой помощью», - говорится в опубликованном защитой объяснении Антоненко от 2 января об отказе в участии в следственном эксперименте.

После этого его снова доставили в ИВС.

По словам Антоненко, и на месте, где должен был состояться эксперимент, и позже в ИВС, Катынский пытался заставить его принять участие в следственных действиях без его защитников.

«Считаю действия следователя незаконными, поскольку он не предупредил заранее моих защитников о запланированном следственном действии, поэтому нарушил мое право на защиту», - резюмировал Антоненко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.