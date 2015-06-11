The New York Times: Российские группы собирают средства для финансирования войны в Украине

Об этом сказано в статье Джо Бекера и Стивена Ли Майерса «Российские группы собирают средства для финансирования войны в Украине», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Также говорится, что другая группа, «Спаси Донбасс», собирает пожертвования, используя фотографию мины, на которой написан адрес их веб-сайта и имена спонсоров. Еще одна, «Вече», утверждает, что ее миссия заключается в «создании современных, боеспособных» воинских частей, борющихся с центральным правительством Украины.

Эти организации являются частью онлайн-кампании, которая нагло собирает деньги для войны на востоке Украины, используя общие тактики, которые, по меньшей мере, молчаливо поддерживает правительство президента России Владимира Путина. Хотя они часто называют свою миссию гуманитарной, большинство групп открыто одобряют вооруженное восстание и обещают помочь экипировать вооруженные силы в этих двух регионах в центре боевых действий – Донецке и Луганске.

В ходе изучения газетой The New York Times веб-сайтов групп, сообщений в социальных медиа и других записей было найдено более десятка групп в России, которые собирают деньги для сепаратистов, помогая в конфликте, который убил более 6400 человек, и стал причиной такого ухудшения отношений России с Западом, какого не было со времен холодной войны.

Группы используют социальные медиа - в том числе YouTube и российскую версию Facebook – чтобы направлять пожертвования через государственные банки в России и через частные системы платежных терминалов, принадлежащих компании под названием QIWI, которая была присоединена в качестве филиала к Visa и осуществляет свою деятельность на Nasdaq. Похоже, большинство пожертвований поступают из России, но организации также попросили средства за рубежом с помощью крупных американских и европейских финансовых институтов, в том числе банков и компаний, таких как Western Union и PayPal, несмотря на то, что многие из групп являются объектами международных санкций.

Сбор средств может представлять юридические риски для этих компаний, которым запрещено вести бизнес с людьми или группами из черного списка. На самом деле, санкции стали причиной возникновения игры в «кошки-мышки», в которой группы по сбору средств трансформируются в зависимости от изменяющихся обстоятельств, меняют названия и перенаправляют пожертвования на новые счета, чтобы сохранить оборот денег.

Европейский союз, как ожидается, возобновит свои санкции, а Путин продолжает настаивать на том, что боевики в восточной Украине являются частью доморощенного оппозиционного движения, даже несмотря на то, что веские доказательства показывают, что Россия предоставляет им бойцов и оружие. В конце мая, например, два российских солдата были захвачены на поле боя, им были выдвинуты обвинения в терроризме.

Недавно, новые признаки наращивания российских войск и техники на границе, а также боевые действия, в которых погибли, по меньшей мере, 19 человек на окраине Донецка, вызвали опасения, что кипящий конфликт снова может вспыхнуть.

Путин принял участие в переговорах, которые привели к шаткому прекращению огня в феврале, и он призвал обе стороны достичь долгосрочного политического решения, особенно в последнее время на встречах с итальянскими чиновниками и Папой Франциском в Риме. Однако, чиновники в Украине и в других странах говорят, что он продолжает подогревать конфликт для того, чтобы удерживать своего соседа слабым и неустойчивым.

Непонятно, насколько обширна сеть по сбору средств, и сколько денег проходит через нее, но сепаратистские группировки, найденные газетой The Times, в социальных медиа заявляют, что собрали миллионы долларов.

Сеть состоит из самых разнообразных людей, включая усатого бывшего российского офицера разведки, которому приписывают разжигание восстания, Игоря Гиркина, который использует псевдоним Игорь Стрелков; писателя-диссидента и критика Путина Эдуарда Лимонова, чьи нео-националистические последователи отстаивали территориальный экспансионизм в этнических российских регионах с гораздо большим энтузиазмом, чем Кремль Путина; и бывшего «министра иностранных дел» Донецкой Народной Республики, Екатерину Губареву, и ее мужа, Павла, этнического русского из Украины и одного из самых известных лидеров сепаратистов.

У всех общая причина: создание лояльного России региона, который иногда называют Донбасс или Новороссия. Они высказывают схожие призывы к этнической и политической солидарности с боевиками, противостоящими центральному правительству в Киеве, и они используют схожие методы сбора денег для незаконной деятельности, который Интернет сделал гораздо более эффективным, по мнению экспертов и чиновников, которые наблюдают за финансовыми потоками преступных и террористических группировок.

«Насильственные группы, действующие в военных зонах, и их сторонники за рубежом эксплуатируют достижения в области коммуникаций и технологии финансовых сервисов для более эффективного увеличения народной поддержки и сбора средств для своего дела», - сказал Говард Мендельсон, бывший заместитель помощника министра финансов, а теперь управляющий директор Camstoll Group, консультационной фирмы в Вашингтоне.

Согласно их собственным онлайн обращениям, организации указали, что пожертвования осуществлялись через государственные или контролируемые государством банки в России, в том числе крупнейший в стране, Сбербанк, или через кредитные карты, выпущенные этими банками, на некоторых были фирменные логотипы MasterCard и Visa. Правительство Путина, которое строго регламентирует неправительственные организации, чтобы контролировать оппозиционную политическую деятельность, мало что сделало для того, чтобы остановить сбор средств.

Глава российской Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, например, недавно заявил Путину, что его ведомство заморозило 3500 банковских счетов, подозреваемых в поддержке террористических организаций. Бойцы в Восточной Украине, однако, не относятся к числу групп, которые Россия обозначила как незаконные.

«Любой в России, кто хочет оказать помощь ДНР и ЛНР (аббревиатуры самопровозглашенных народных республик в Донецке и Луганске), получает поощрение и поддержку от российского правительства», - сказал Джон Хербст, бывший американский посол в Украине, который в настоящее время входит в Атлантический Совет в Вашингтоне.

Одна из групп по сбору средств, «Спаси Донбасс», заявила в мае, что собрала сумму, эквивалентную $ 1,3 млн в виде пожертвований через Сбербанк и другие платежные системы, в том числе QIWI.

Фонд, которым руководит Губарева и ее муж, «Гуманитарный батальон Новороссия», утверждает, что собрал $ 213,000 с момента своего основания в мае 2014 года, вскоре после того, как начались боевые действия.

Их веб-сайт позволяет спонсорам направить свои взносы конкретным подразделениям повстанцев, в том числе минометной батарее, названной именем русской версии Пиноккио – марионетки по имени Буратино, и они гордятся тем, что предоставили не только бинокли, используемые при уничтожении бронированных автомобилей, но также тактические военные перчатки, лазерные дальномеры, радио и автомобиль, который используют корректировщики батареи.

По крайней мере, пять организаций собирают пожертвования через PayPal, компанию для онлайн оплаты, базирующуюся в Калифорнии, которая в настоящее время принадлежит eBay. В прошлом PayPal столкнулась с правовыми неприятностями из-за перевода платежей организациям в Иране, Судане и на Кубе, недавно заплатив около $ 7,7 млн ​​в качестве штрафа, согласно сделке с Министерством финансов США.

Когда компанию спросили о счетах, связанных с Украиной, - определенных по адресам электронной почты в России - пресс-секретарь PayPal, Сара Фрюе, сказала, что ни один из счетов не был действительным. Она отказалась отвечать на дополнительные вопросы для получения разъяснений.

Многие организации открыто рекламируют способы для пожертвования с помощью американских и европейских банков. На сайте «Гуманитарного батальона», например, Губарева объясняет, как перечислить доллары или евро на ее счет в Сбербанке, используя, среди прочих, корреспондентские счета в Ситибанке, JPMorgan Chase и Deutsche Bank в Нью-Йорке. Так же поступает сепаратистская группа «Вече».

Остается неясным, сколько денег поступает в Восточную Украину из-за рубежа. Только один из международных банков сказал, что обнаружил незаконные пожертвования, заблокировав перевод организации Губаревой, по словам банковского чиновника, который говорил при условии, что банк не будет назван. Другое пожертвование в размере $ 200 перешло к «Вече», которая не включена в черный список, но заявляет о связях с организациями, которые в него входят – в том числе «Движение Новороссия» Стрелкова и батальон «Призрак» во главе с Алексеем Мозговым, пока тот не погиб в засаде в прошлом месяце.

Но широкое использование QIWI создало потенциальные риски для его партнера – Visa. Почти все группы по сбору средств собирают пожертвования через QIWI, виртуальную платежную компанию, основанную в 2004 году и позже оформленную, как и многие российские компании, на Кипре. QIWI предоставляет потребителям в России - и все больше в других странах - различные способы для совершения платежей в Интернете или через сеть из десятков тысяч терминалов, которые действуют как обратные банкоматы, что позволяет пользователям вносить наличные денежные средства, а затем оплачивать услуги любых участвующих поставщиков.

Пользователи также могут переводить деньги частным лицам - или благотворительным организациям – если у них есть счета, связанные с рабочими телефонами. Ее сотрудничество с Visa, начавшееся в 2012 году, позволяет клиентам использовать кредитные карты QIWI-Visa, чтобы платить поставщикам вне сети QIWI.

Система стала очень популярной, ее используют 17 млн ​​россиян, ее также обошли неприятности с законом. Терминалы компании и кредитные карты - вместе с тем, что они не требуют идентификацию при совершении транзакций, как того требует российское законодательство с прошлого года – можно легко использовать для передачи поступлений от незаконной деятельности, от наркоторговли до уклонения от уплаты налогов.

В недавних документах, поданных в Государственную Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам, необходимым потому что ее акции продаются на Nasdaq, QIWI заявила, что ее система «остается уязвимой к потенциально незаконному или ненадлежащему использованию», такому как отмывание денег организованными преступными группировками и другими преступниками, в том числе теми, кто назван в списках санкций со стороны Запада за свои действия в Украине.

В феврале компания подала поправку, заявив, что сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в ее московских офисах, с привлечением «небольшого количества клиентов», деталей они не уточнили.

Сотрудники Visa заявили, что они не верят, что их компания переводила любые пожертвования проверяемым организациям. Главный руководитель QIWI Сергей Солонин, сказал в телефонном интервью, что QIWI заблокировала некоторые из счетов, определенных газетой The Times прошлым летом, потому что они были вовлечены в сбор средств, запрещенный политикой компании. Компания, например, блокирует использование своей системы для политического сбора средств.

Солонин сказал, что другие счета были заблокированы после того, как The Times обратила на них внимание QIWI. Одна группа, «Триколор», размещала фотографии пожертвований на счета QIWI, в октябре 2014 года, но Солонин не захотел сказать, был ли это один из счетов, закрытых позже, ссылаясь на законы России о финансовой конфиденциальности. После этого интервью, определенное количество групп отметили на своих сайтах, что их счета в QIWI были заблокированы, и они удалили их из списка вариантов оплаты.

Но подчеркнув, насколько сложным может быть ограничение деятельности групп по сбору средств, некоторые из них перенаправили деньги на новые учетные записи. 20 апреля группа под названием «Бэтмен» отметила на своей странице в социальных медиа, что все ее счета были заблокированы, кроме счета в Сбербанке. Но 18 мая она обновила страницу, на которой появился новый номер счета в QIWI и мольба: «Донбасс нуждается в вашей помощи!»

Списки западных санкций, в свою очередь, не поспевают за группами, которые постоянно меняют свои названия. «Движение Новороссия» Стрелкова, например, остановило сбор средств, после того, как Евросоюз ввел санкции против него в феврале. Вместо этого, они попросили, чтобы средства направляли другой группе, которая не входит в черный список, под названием «Глобальные инициативы», под управлением начальника штаба этого движения и председательством Стрелкова.

В начале мая, она трансформировалась еще раз, перенаправив средства еще одной родственной группе, АНО КНБ. Позже в этом месяце, группа, которую «Движение Новороссия» назвало своим партнером, «Стрелков Инфо», написала, что из-за постоянного блокирования ее счетов, «мы решили не размещать их в местах, открытых для всех»; спонсоры могут отправить письмо, «чтобы узнать реквизиты платежа».

Между тем, появляются новые призывы к сбору средств. Группа, называющая себя Dobrovolec.org, собирала средства в Интернете с 26 мая, используя счета в QIWI и Сбербанке, как варианты оплаты. Группа, которая утверждает, что провела, по крайней мере, две кампании с участием добровольцев-снайперов и «танкистов», призывает бойцов, знакомых с таким смертельным оружием как ракеты «земля-воздух», огнеметы и противотанковые управляемые ракеты, присоединиться к ее усилиям и «участвовать в военном конфликте на западе бывшей Украины на стороне Новороссии».