Трехдневные выходные порадуют украинцев потеплением до +28

В субботу, 30 мая, будет преобладать сухая погода, лишь в восточных областях пройдут грозовые дожди и будет прохладно, 17-20 градусов тепла. В воскресенье, 31 мая, на Троицу, дождей станет больше, но ожидаются они небольшие и местами. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - преимущественно без осадков, лишь на Троицу пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем ​​потеплеет до 23-28 градусов.

В северных областях в субботу без осадков, в воскресенье местами пройдут небольшие грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла, 30 мая на Сумщине 17-20 градусов тепла.

В центральной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

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В восточных областях местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​20-26, на Харьковщине в субботу 17-20 градусов тепла.

В южной части местами грозовые дожди, местами солнечные просветления. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В Киеве 30 мая, в субботу, без осадков, 31 мая, в воскресенье, возможны локальные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.