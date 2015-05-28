Завтра грозы с градом и шквалами переместятся на восток Украины
В пятницу, 29 мая, дождливый атмосферный фронт охватит восток, часть центра и юга Украины.
Ожидаются грозовые дожди, возможны значительные ливни, сильные порывы ветра, град. В западных областях и в большинстве северных областей, а также в Винницкой области существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает «Оpogode».
В пятницу температура воздуха в течение дня составит 20-26 градусов тепла, местами на севере, в центре и на юге ожидается 15-19 градусов тепла.
В западной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем потеплеет до 20-25 градусов.
В северных областях в Сумской и Черниговской пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, на остальной территории - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 19-24, в Сумской области местами 14-19 градусов тепла.
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В центральной части - дожди и грозы, местами сильные ливни, в Винницкой и Черкасской областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 17-25 градусов тепла.
В восточных областях дожди и грозы, в Харьковской области возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 20-26, на Харьковщине 15-21 градус тепла.
В южной части, кроме Одесской области, пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем 18-24, местами 15-22 градуса тепла.
В Киеве преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 19-21 градус тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.