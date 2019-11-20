В ГПУ не знают, отсидел ли строк нардеп, которого в 1996 году обвиняли в изнасиловании

Сейчас продолжается соответствующая проверка, о результатах которой обещают официально сообщить дополнительно.

В Генеральной прокуратуре Украины уточнили, что информация о погашении судимости народного депутата из фракции «Слуга народа» Романа Иванисов за изнасилование не подтверждена.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.

Читайте такжеСледователи ГБР крайне неохотно восприняли идею вести дела Майдана – источник

При этом отмечается, что сейчас идет проверка, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами и факт (привлечения к уголовной ответственности Иванисов) подтвердился.

«Но судимость была погашена и считается на данный момент, что лицо не является судимым», - добавил генпрокурор.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от «Слуги народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

По данным издания «Рівне вечірнє», Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако 25 октября 1995 года милиция задержала Иванисова повторно.

«По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима», - говорится в сообщении.

Сам Иванисов эти факты отрицает, и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.