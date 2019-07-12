Итальянский суд, который приговорил Маркива, просит открыть дело против нардепа Маткивского

В 2014 году Богдан Маткивский с народным депутатом Андреем Антонищаком возглавлял подразделение Нацгвардии, в котором тогда служил Маркив.

Итальянский суд, приговоривший Виталия Маркива, направил запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Христианского общества в Италии Олесь Городецкий.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Маткивский является свидетелем по делу Маркива.

В 2014 году Маткивский с другим народным депутатом Андреем Антонищаком возглавлял подразделение Нацгвардии, в котором тогда служил Маркив.

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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Сегодня, 12 июля, Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.