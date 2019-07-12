Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа на Донбассе.

Нацгвардейца Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения.

Об этом сообщает Громадське.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

После оглашения приговора адвокату Маркива стало плохо, ему вызвали "скорую". Сам Маркив воскликнул "Слава Украине" после последнего слова судьи, на что "Героям Слава" воскликнули из зала. Также кто-то из зала крикнул "Мы тебя любим".

Читайте такжеЗа гибель итальянского фотографа на Донбассе от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

17 июля 2017 года суд в городе Павия провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В настоящее время украинский нацгвардеец находится в тюрьме в пригороде Милана.

Прокурор в Италии требовал для Маркива 17 лет заключения. Сначала он попросил суд признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве Роккелли с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы. Однако впоследствии предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение во время ареста и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

Интервью Маркива телеканалу Эспрессо 5-летней давности:

Видео: Espreso.TV