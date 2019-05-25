Прокурор в Италии требует для нацгвардейца Маркива 17 лет заключения

Итальянский суд вынесет приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву 12 июля

Суд в городе Павия 12 июля вынесет приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива, задержанного в Италии из-за ложного обвинения в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014 года.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, сегодня состоялось очередное заседание по делу Маркива.

Прокурор сначала попросил суд признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве репортера Андреа Роккелли вблизи Славянска в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.

В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение во время ареста и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

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Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

17 июля 2017 года суд в городе Павия провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В настоящее время украинский нацгвардеец находится в тюрьме в пригороде Милана.