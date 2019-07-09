Против владельцев телеканала NewsOne открыто производство по факту финансирования терроризма - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что существуют все основания лишить NewsOne лицензии на вещание.

В отношении владельцев телеканала NewsOne открыто уголовное производство по факту финансирования терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В рамках давно существующего фактового дела о государственной измене относительно разных проявлений со стороны различных институтов, после анонсов так называемого «прямого моста» между подсанкционным российским государственным телеканалом и телеканалом NewsOne, был возбужден дополнительный эпизод - о подготовке к государственной измене», - сказал Луценко.

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При этом он подчеркнул, что отмена анонсированного телемоста никоим образом не повлияет на расследование этого дела, которое вчера открыла Генпрокуратура.

Также, по словам Луценко, в ГПУ не исключают, что владельцы телеканала NewsOne могут быть причастны к финансированию терроризма.

«По данным, полученными СБУ и Генпрокуратурой, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, обслуживающих государственный оборонный заказ России, - это одни и те же люди. На самом деле это не одно, а две лица и они одновременно являются директорами офшорки украинского телеканала и офшорки, на которой числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на оборонный заказ России, а следовательно - на ведение агрессивной войны. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма», - сказал Луценко.

Он добавил, что есть все основания для лишения NewsOne лицензии на вещание.

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«Считаю, что есть все основания для СНБО принимать решение о лишении (телеканала) лицензии в строгом соответствии с законом о лицензии», - сказал генпрокурор.

Луценко объяснил, что об общих владельцах NewsOne и российского банка Генпрокуратуре стало известно только сейчас.

«Об этом стало известно только теперь, потому что мы занялись этим каналом только теперь, когда он начал активно демонстрировать свои сепаратистские наклонности, а сейчас просто публично продемонстрировал готовность к сотрудничеству со страной-агрессором», - отметил он.

Луценко добавил, что установить конечного владельца той или иной компании, если она зарегистрирована в офшоре, очень сложно, и иногда это длится годами.

«Чтобы получить информацию о бенефициарах по легальным правовым поручениям, например, на Кипре, нужно минимум полгода, а часто два года, а иногда и пять», - сказал генпрокурор.

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По словам Луценко, если должностные лица какого-то другого телеканала начнут демонстрировать действия, имеющие признаки государственной измены, то правоохранители также проверят, кто является конечными владельцами такого канала.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

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После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции по "обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Согласно закону, лицензию телерадиовещателей может аннулировать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания путем обращения в суд.

Сегодня, 9 июля, Нацсовет по телерадиовещанию принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.