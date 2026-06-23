На Львов надвигается непогода: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

Во Львове и Львовской области объявлен желтый уровень опасности.

23 июня во Львове испортится погода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области и в городе Львове 23 июня ожидаются грозы", – предупреждают синоптики.

Из-за непогоды на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.

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23 июня погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта с севера.

Днем будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров по области покажут +24°...+29°, а во Львове воздух прогреется до +26°...+28°.

В целом на этой неделе на Львовщине ожидается очень теплая погода, которую будут определять области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, только сегодня вследствие прохождения холодного атмосферного фронта с севера ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный. Температура ночью будет опускаться до +12°...+17°, а днем термометры покажут от +25° до +30°.

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